Espaço Força e Luz abre suas salas para atividades culturais atingidas pela enchente

Após sofrer com as enchentes do mês de maio, o Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) lançou o Projeto Emergencial Espaço Força e Luz, disponibilizando seis salas do espaço com o intuito de promover a cultura e a economia criativa local. Desse modo, atividades culturais diversas que foram direta ou indiretamente afetadas pela enchente poderão atuar no espaço, dos dias 17 de junho a 17 de agosto, sem custo de aluguel. As salas Noé de Mello Freitas, O Retrato, Avião Vermelho, Bebeteca, o Auditório Barbosa Lessa e a Elefante Basílio estarão disponíveis para reserva. A seleção de cada atividade é feita através das inscrições, onde cada iniciativa escolhe a sala e o turno de preferência, podendo ocupar o espaço por até quatro horas. Os turnos se dividem em manhã (8h - 12h), tarde (13h - 17h) e noite (17h30 - 21h30). As iniciativas interessadas podem se inscrever através de um formulário disponível no site eflcultural.org.br/projeto-emergencial. Para serem selecionados, o critério é que sejam atividades de natureza artístico-cultural, seja para crianças, jovens ou adultos.Anna Mattos, coordenadora de execução de projetos e manutenção do Espaço Força e Luz, conta que foram feitas diversas tratativas para entender qual seria o papel do Espaço neste momento e como eles poderiam manter a cultura ativa no estado. Através delas, foi possível encontrar uma solução que ajudasse o setor sem prejudicar o espaço. “A gente está cedendo o que a gente pode ceder, para que as pessoas não fiquem sem sua principal fonte de renda. Em uma crise como essa, a cultura é o último setor que recebe investimentos, então nosso principal intuito é acrescer à essa economia e fazer a roda girar”. Por estar localizado no Centro Histórico, o térreo do espaço foi diretamente afetado, ficando diversos dias com cerca de 50cm de água. A enchente causou perdas materiais como móveis, rodapés e paredes, que já foram reformados e trocados. Além disso, por ser um edifício datado de 1929, uma pequena infiltração danificou o telhado no sexto andar, onde as salas Avião Vermelho e Elefante Basílio estão localizadas. Por esse motivo, o andar estará em reforma e as salas estarão disponíveis para atividades apenas no mês de julho. Os acervos culturais não estavam localizados no térreo e não foram atingidos.Mesmo com as dificuldades, o espaço decidiu fazer o possível para ajudar os colegas de profissão e fomentar a cultura gaúcha. Durante os dois meses de salas abertas, o espaço também contará com exposições próprias, movimentando ainda mais suas visitas. Até o momento, mais de 59 projetos foram inscritos, e a coordenadora espera que muitos outros ainda participem. “Acreditamos que até o final da iniciativa, tenhamos mais de 100 projetos ocupando o Espaço Força e Luz”. Já são diversos eventos na agenda, incluindo tributos, oficinas infantis, espetáculos e aulas de dança e teatro.A promoção das atividades, com gravações, divulgações e fotos do evento, será por conta dos funcionários do Espaço, movimentando também o staff interno. As atividades realizadas nesses espaços podem incluir a cobrança de ingressos ou inscrições pela atividade proponente, sem nenhuma cobrança por parte da iniciativa.