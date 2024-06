Limpeza no comércio da rodoviária começa nesta segunda-feira

Após a reabertura da Estação Rodoviária de Porto Alegre e o movimento do final de semana, o processo de limpeza do comércio deve iniciar nesta segunda-feira (10). Embora ainda não tenha um levantamento elaborado, houve um aumento significativo na circulação de pessoas, na comparação com o final de semana anterior, quando as viagens tinham como ponto de partida e chegada o Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia.



Na sexta-feira (7), dia da reabertura da rodoviária, foram vendidas mais de 5 mil passagens, enquanto na sexta anterior foram 3.300. “Só o fato de voltarmos para a rodoviária central tem um simbolismo. As pessoas ficam tranquilas e o local é de fácil acesso”, ressalta o diretor-geral da Instituição, Giovanni Luigi. Além disso, a presença de autoridades do governo do Rio Grande do Sul também contribuiu para o processo de retomada das atividades.

Já no sábado (8), mais de 4 mil usuários circulam pela rodoviária central. No dia primeiro de junho foram 1.300 passageiros. O domingo, segundo Luigi, foi de pouco movimento ao longo do dia, o que mudou no final da tarde. O tradicional local de embarque, assim como o comércio, ainda está inoperante. Apenas metade da rodoviária está com suas atividades em funcionamento, devido a falta de energia elétrica.



Enquanto conversávamos com a vendedora de passagens Fernanda Fagundes, o ir e vir de passageiros foi intenso. “Foi assim o tempo inteiro. Como estamos retomando aos poucos, o tempo de espera acaba sendo longo”, complementa. Devido a redução no número de linhas, Teresa Ferreira e o filho, passaram a tarde de domingo aguardando a saída do ônibus para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, das 14h30min até às 18h. Esta foi a primeira vez que a família visitou a Capital depois das enchentes. “O caminho foi tranquilo, as estradas estão, aos poucos, retomando a normalidade”, conta.



Ao todo, os serviços da rodoviária funcionaram no Terminal Antônio de Carvalho por 35 dias. No Largo Vespasiano Júlio Veppo, no Centro da cidade, atualmente, 52 linhas intermunicipais e mais de 92 horários disponíveis que estão atendendo 116 municípios.