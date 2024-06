Semana será marcada pelo calor no Rio Grande do Sul

Após um fim de semana com temperaturas próximas dos 30ºC e tempo seco na Capital, a semana inicia com a mesma tendência, de acordo com informações da MetSul Meteorologia. A segunda-feira deve ser de sol com nuvens em todas as regiões do Estado, com temperaturas elevadas para período do ano. Algumas cidades próximas da Lagoa dos Patos podem ter uma chuva passageira.

O calor, com números acima da média do mês, seguem ao longo da semana. A terça-feira também deve ser de tempo seco com nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas na faixa Leste do Rio Grande do Sul. A chuva deve voltar com mais intensidade no sábado.

Previsão do tempo para Porto Alegre

Na capital gaúcha, a segunda-feira também será de sol com nuvens com máxima chegando a 27ºC. A MetSul destaca que há possibilidade de chuva passageira na terça-feira, mas a semana deve seguir de sol entre nuvens em Porto Alegre.

• Segunda-feira

Mínima: 16ºC

Máxima: 27°C

• Terça-feira

Mínima: 17ºC

Máxima: 27°C

• Quarta-feira

Mínima: 16ºC

Máxima: 28°C

• Quinta-feira

Mínima: 18ºC

Máxima: 29°C

• Sexta-feira:

Mínima: 18ºC

Máxima: 31°C

• Sábado:

Mínima: 21ºC

Máxima: 24°C