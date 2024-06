Corredor Humanitário da avenida Assis Brasil é removido neste domingo

Com a remoção do corredor humanitário da Avenida Assis Brasil neste domingo (9), o trânsito nos dois sentidos já está liberado, possibilitando a saída de Porto Alegre. O acesso à Gravataí também foi liberado a partir das 18h. Dos três corredores construídos, devido às fortes chuvas, apenas o da avenida Castelo Branco com o túnel da Conceição segue em funcionamento. Este, segundo a Secretaria Municipal de Obras, ainda não tem previsão de desmobilização.

• LEIA TAMBÉM: Catamarã segue sem data para retomar travessia no Guaíba



“Estamos acompanhando duas questões: o nível do Guaíba e a logística para causar o menor impacto no trânsito, considerando o tamanho do corredor”, explica o secretário da Smoi, André Flores. Ainda não há um levantamento dos recursos destinados para desmobilização das estruturas, pois o pagamento dos caminhões é realizado por viagem, enquanto os maquinários são pagos por hora. Já para construção dos corredores, apenas o pagamento do primeiro, localizado próximo a Estação Rodoviária, foi encaminhado. O restante está em tramitação.



Ao todo, já foram retiradas mais de 3.600 toneladas de material da Assis Brasil, em 176 viagens. O local, onde o nível da água chegou a marcar 2,3 metros, registra movimento intenso na tarde deste domingo. “A partir do momento que tirarmos o material, vamos possibilitar o acesso. Começamos as atividades às 7h, bloqueando a rotatória”, explicou o gerente de fiscalização de Trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Gabriel Boaventura. “Estamos acompanhando duas questões: o nível do Guaíba e a logística para causar o menor impacto no trânsito, considerando o tamanho do corredor”, explica o secretário da Smoi, André Flores. Ainda não há um levantamento dos recursos destinados para desmobilização das estruturas, pois o pagamento dos caminhões é realizado por viagem, enquanto os maquinários são pagos por hora. Já para construção dos corredores, apenas o pagamento do primeiro, localizado próximo a Estação Rodoviária, foi encaminhado. O restante está em tramitação., em 176 viagens. O local, onde o nível da água chegou a marcar 2,3 metros, registra movimento intenso na tarde deste domingo. “A partir do momento que tirarmos o material, vamos possibilitar o acesso. Começamos as atividades às 7h, bloqueando a rotatória”, explicou o gerente de fiscalização de Trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Gabriel Boaventura.

Os corredores humanitários foram os principais acessos à Capital durante o período das enchentes. Agora, a prefeitura considera seguro realizar o processo de desmobilização, buscando garantir a mobilidade do entorno e a retomada das atividades. Mais de 30 profissionais estiveram envolvidos na remoção do corredor da Assis Brasil. Durante o período da tarde, apenas os responsáveis pela obra transitavam pelo local. A população utilizou a rotatória.