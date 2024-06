Catamarã segue sem data para retomar travessia no Guaíba

A CatSul Guaíba Transportes Hidroviários, operadora dos serviços hídricos de transporte público na Região Metropolitana, informou, neste sábado (8), que ainda não há previsão de retorno da operação dos catamarãs que fazem o trajeto entre Porto Alegre e Guaíba. De acordo com a companhia, o retorno das atividades só será possível após a fase de recuperação das hidrovias, por causa da enchente.Desde o dia 1 de maio, todas as linhas haviam sido suspensas por causa do volume de chuva. A CatSul havia informado que, devido ao nível do Guaíba, não foi mais possível executar as linhas com segurança, uma vez que as estações hidroviárias ficaram inacessíveis.