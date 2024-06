Mais de 300 pessoas são capturadas em 48 horas no Estado

Nesta semana, entre os dias 5 e 6 de junho, foram efetuadas 339 capturas no Rio Grande do Sul, na Operação Clausura, realizada pela Polícia Civil e pela Brigada Militar (BM). Os municípios prioritários são da Região Litorânea, da serra gaúcha e da Região Metropolitana de Porto Alegre. A operação foi direcionada para esta semana, mas a Secretaria de Segurança Pública (SSP/RS) organiza outras ações para os próximos dias.

A cada hora, sete pessoas foram presas no Estado por homicídio, assalto ou tráfico de drogas. Ao todo, 106 kg de drogas foram apreendidos. “Iremos trabalhar dia e noite para que não ocorra aumento da criminalidade. Quem se fortaleceu durante o período das enchentes foi a segurança do Rio Grande do Sul”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron. O restante das ações de policiamento, prisões diárias e investigações da Polícia Civil, que geram buscas e apreensões, seguem em andamento.



Com o nível da água mais baixo em todo o Estado, o ritmo das ações de combate à criminalidade deve aumentar, conforme o secretário. Desde 2010, o mês de maio deste ano registrou o menor número de homicídios, contabilizando 78 mortes.



Embora o Estado tenha registrado queda neste número, outros tipos de crime ganharam visibilidade, como os estelionatos de donativos. “Todos os casos que chegam ao conhecimento da Polícia Civil são investigados. Com este objetivo, uma grande operação foi realizada em Alvorada e há inquéritos instaurados”, esclareceu o delegado Heraldo Guerreiro, subchefe da Polícia Civil.



Todas as denúncias que chegam a Brigada Militar são encaminhadas para Polícia Civil. A recomendação é realizar as denúncias por meio dos números 190 e 181. A ordem, segundo Caron, é prender todas as pessoas que estão cometendo crimes referente às enchentes.