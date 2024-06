Trensurb realiza manutenção e opera em horário reduzido neste fim de semana

Neste sábado (8) e domingo (9), a operação emergencial dos metrôs da Trensurb irá ocorrer das 6h às 18h, devido à necessidade de realização de trabalhos para manutenção dos sistemas de energia, via permanente e trens. A partir de segunda-feira (10), os trens voltam a circular das 6h às 20h.

A operação emergencial ocorre diariamente, no trecho, com intervalos de 35 minutos entre as viagens. Dois trens circulam no trecho Mathias Velho-Unisinos por ambos os lados da ferrovia, enquanto um único trem faz o trajeto de ida e volta, em via única, entre as estações Unisinos e Novo Hamburgo — sendo necessária escala na Estação Unisinos para passageiros que forem seguir viagem.