Venâncio Aires realiza inspeção em pontes atingidas pelas chuvas

As fortes chuvas deixaram vários estragos, principalmente no interior do município de Venâncio Aires. Alagamentos, deslizamentos, e estragos em pontes foram registrados em diversas localidades. Por conta disso, equipes trabalham na reconstrução e organização dos pontos atingidos, e uma das etapas mais importante e a inspeção e avaliação das pontes e suas cabeceiras, que permitem o tráfego e acesso de moradores.

Portanto, técnicos da secretaria de Planejamento e Urbanismo trabalham na vistoria, com avaliações estruturais e medições. Em torno de 12 pontes, entre as localidades de Linha Sapé até a região serrana devem receber a inspeção. A intenção é identificar o estágio de cada ponte, eventuais falhas, desgastes, comprometimento dos pilares, e a necessidade de construção de nova ponte e restabelecimento das cabeceiras.

"Em uma primeira análise, foi observada a erosão do aterro das cabeceiras, devido ao desvio do fluxo hídrico em função do grande acúmulo de material vegetal junto a ponte, como é o caso em Linha Andreas e em Linha Antão", destacou o responsável pelo laudo técnico, o engenheiro civil Adilson Stertz.

Em alguns pontos já foram realizadas as avaliações, e está em andamento a emissão de um relatório com os laudos técnicos e peças gráficas, com especificações e grau de deterioração de cada uma delas e se há a necessidade de estudos complementares. Após o laudo estar concluído, a prefeitura terá condições de encaminhar os procedimentos e medidas necessárias na busca por recursos para a reconstrução das pontes e cabeceiras.

Ainda de acordo com Stertz, por questões de segurança foi realizada uma análise para saber qual a resistência de algumas pontes, e a instalação de placas informativas. "Pontes que estão com o trânsito parcialmente liberado, receberam placas de sinalização informando o limite de peso, tendo em vista que estão com limite abaixo do que seria a capacidade de carga em condições normais. Essas condições são provisórias e serão restabelecidas assim que todos os reparos fundamentais sejam realizados", explicou Adilson.