SESI disponibiliza canal gratuito de telemedicina para ajudar vítimas das chuvas no RS

Os trabalhadores da indústria que moram no Rio Grande do Sul e foram atingidos pelas cheias de maio podem receber assistência e orientações especializadas de saúde a partir de consultas à distância. O Serviço Social da Indústria (SESI) ampliou seu canal de telemedicina para ajudar a população gaúcha neste momento de calamidade pública. Até o momento, segundo a Defesa Civil, pelo menos 172 pessoas morreram, 44 estão desaparecidas e milhares estão desabrigadas e ilhadas. Por meio do WhatsApp no número (61) 3317-1414, os trabalhadores da indústria que foram afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul podem receber, gratuitamente, assistência e orientações especializadas de saúde. Nesse número, o usuário, inicialmente, será atendido por um chatbot – um assistente virtual – que coletará informações necessárias para o atendimento. Posteriormente, o paciente receberá, pelo e-mail informado, o link de acesso à telemedicina.