Áreas inundáveis de Porto Alegre são conhecidas há mais de 20 anos

Lançado ainda em 1998, o Atlas Ambiental de Porto Alegre, organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), juntamente com a prefeitura da Capital, já apresentava, pelo menos, 18 áreas inundáveis na cidade. Destas, oito contam com o sistema de proteção e 10 não estão protegidas. As áreas inundáveis são de conhecimento público há mais de 20 anos.



O mapeamento do Atlas aponta que as áreas inundáveis protegidas em Porto Alegre são: Cristal, Praia de Belas, Centro, Navegantes, Humaitá, Passo d’Areia, Sarandi e região do aeroporto. Estes locais são denominados de pôlder que, na explicação do professor e geólogo Rualdo Menegat, coordenador do Atlas, trata-se de um território limitado por diques internos e externos. Já como áreas inundáveis não protegidas, o mapa apresenta a Praia do Lami e Ipanema, as Pontas do Cego, Cuíca, e Dionísio, além das Região das Ilhas (Pintada, Flores, Lage e Marinheiros), e do Arroio Feijó, no limite com Alvorada.



Para inundação, o mapa considera o nível da água do Guaiba de seis metros, cota projetada ainda na década de 1950. A enchente deste ano chegou a 5,35 metros, no dia 5 de maio. “Considerando os níveis, o sistema de proteção teria funcionado plenamente, se não fossem os problemas de manutenção”, ressalta Menegat. Nas áreas consideradas protegidas, estão localizados os diques externos e internos, os pôlderes e as casas de bombas.

Em 1998, quando o atlas foi elaborado, Porto Alegre contava com 18 casas de bomba. De lá para cá, houve um acréscimo de cinco unidades, totalizando 23. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), no entanto, não soube informar a data de criação e o bairro de cada uma. Considerando as ruas, a reportagem identificou que as últimas cinco casas de bomba foram instaladas nos bairros Santana, Sarandi, São João e Cristal.



As casas de bomba, também conhecidas como Estações de Bombeamento de Água Pluvial (Ebaps), são responsáveis por retirar a água dos alagamentos das ruas, escoando para o Guaiba. O acréscimo das cinco bombas ocorreu com objetivo de melhorar a vazão da água. Mesmo assim, segundo Menegat, as áreas inundáveis seriam as mesmas, sem alterações.