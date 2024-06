Cristo Protetor de Encantado voltará a receber visitas após um mês fechado

Após um mês fechado devido às fortes chuvas e inundações que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, o Cristo Protetor de Encantado reabre suas portas aos seus peregrinos a partir do próximo sábado (8). A Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), por meio de seus associados e colaboradores, ficou voltada para auxiliar a comunidade do Vale do Taquari e região.

Mesmo passando por esse período difícil, a responsável pelo Setor de Logística do complexo, afirma Vanessa Goldoni, ressalta a importância dessa reabertura: ” Momento de retomar as atividades e possibilitar aos fiéis um encontro consigo, um momento para refletir, agradecer e pedir proteção. Sabemos que a energia que este local proporciona é única e traz alento à alma. A comunidade e os peregrinos estão ansiosos para voltar a se conectar com ele”.



A reabertura do Cristo Protetor de Encantado é uma boa notícia para o turismo da região. O monumento é um dos principais atrativos turísticos do Vale do Taquari e atrai milhares de visitantes todos os anos.