Cristo Protetor de Encantado registra mais de 250 mil visitantes

O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, ultrapassou a marca dos 250 mil visitantes. Até o último domingo (14), o santuário havia recebido 252.631 pessoas, de 58 países.

Os dados começaram a ser computados em maio de 2021, quando iniciaram oficialmente as visitações a estátua, considerada a maior do mundo. Grande parte dos visitantes é composta por famílias vindas do Rio Grande do Sul e de outras regiões do Brasil. Entre o público estrangeiro, destacam-se, uruguaios, argentinos, paraguaios e colombianos, seguidos de norte-americanos, canadenses, alemães, italianos e poloneses.





As obras do Complexo Cristo Protetor envolvem um santuário de 12 mil metros quadrados localizado no Morro das Antenas, a pouco mais de 400 metros acima do nível mar e contará com uma capela de vidro, 77 sanitários, praça de alimentação e salas comerciais. A construção no complexo é liderada por uma empresa de engenharia com sede em Porto Alegre e a previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2024, se as condições climáticas colaborarem.





Dimensões



Altura do pedestal: 6,00 metros

Altura da estátua do Cristo: 37,50 metros

Altura total do monumento: 43,50 metros

Envergadura dos braços: 39,00 metros

Peso total: 1.712 toneladas

Altitude em relação ao nível do mar: 436 metros