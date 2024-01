Festa da Uva tem expectativa de gerar R$ 5 milhões em negócios

A 34ª Festa Nacional da Uva acontece entre os dias 15 de fevereiro a 3 de março, no Parque de Eventos, em Caxias do Sul. A expectativa é receber 700 mil pessoas durante o período. O evento contará com as premiações das uvas, desfiles cênicos, diversas exposições de produtos e serviços, atrações lúdicas e musicais. Além da atração principal, a uva, a típica culinária italiana também terá destaque nesta edição.

De acordo com a diretora executiva da Festa da Uva, Carla Pezzi, o orçamento para a realização do evento em 2024 foi R$ 20 milhões. A comissão organizadora trabalha com a projeção de gerar cerca de R$ 5 milhões em negócios. Para a cidade e a região, o evento tem grande impacto econômico, gera 10 mil empregos diretos e indiretos, movimenta o setor vitivinícola, de agroindústria e movimenta o setor de serviço e comércio. Atualmente, Caxias do Sul produz 68 mil toneladas de uvas, 350 milhões de litros de vinho e quatro milhões de suco anualmente.

A edição passada do evento ocorreu em 2022, ainda com restrições por conta da pandemia de Covid-19. Carla conta que o cenário para a realização da festa foi desafiador. "A gente estava saindo da pandemia naquele ano. Então a gente teve um pouco de dificuldade, mas foi bem", analisa. A última edição teve déficit de R$ 3,1 milhões e 300 mil participantes.

A Festa da Uva terá mais de 400 expositores. Entre elas, setores de moda feita na Serra gaúcha, da agricultura familiar e agroindústria familiar. Haverá também exposições de automóveis, de artesanatos, de cervejas artesanais e segmentos de inovação.

A protagonista da festa, a uva, terá mais de 210 metros de exposição linear no evento de 355 metros quadrados. Para quem nunca foi a festa, Carla comenta que todos os visitantes receberão na entrada uma uva gelada e higienizada pronta para o consumo. Uma das novidades em relação a exposição é que neste ano o local simulará um parreiral colocando os visitantes em contato com as uvas premiadas de Caxias do Sul. Na última edição estavam expostas em uma estrutura sem vidro, mas sem simular uma parreira.

"Teremos uma área com produtos feitos de uva, por exemplo, cuca de uva, pastel feito na hora, lembrando muito o sabor da comida típica italiana", comenta a diretora executiva. Além disso, no primeiro sábado, dia 17, será realizado o "Saguzaço", com 500 quilos de sagu feitos na hora e distribuídos ao público gratuitamente.

Um dos momentos mais esperados pelos visitantes, o desfile cênico vai acontecer em seis oportunidades, entre os dias 15 de fevereiro e 2 de março, a partir das 20h, no centro de Caxias do Sul. A inspiração para as criações que serão apresentadas no decorrer do corso alegórico reside no tema da Festa da Uva, "Caminhos e lugares", dos quase 150 anos da chegada dos migrantes italianos. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 para assistir aos desfiles das arquibancadas. É possível também acompanhar de forma gratuita, na Rua Sinimbu, onde é permitido trazer bancos e cadeiras de praia para melhor acomodação do público.

A abertura do evento será às 15h, dia 15, somente para convidados. Para o público geral a entrada é no dia 16, às 14h. O valor o ingresso é de R$ 20. O ingresso gratuito no Parque de Eventos é nas segundas-feiras dos dias 19 e 26 de fevereiro.

A festa contará com aproximadamente 150 apresentações musicais. Entre as atrações, a cantora Ana Castela, DJ Alok e o rapper Fillipe Ret. Além disso, contará com apresentações do Raça Negra e da dupla Bruno e Marrone, em 2 de março.