Mapa divulga informações sobre atividades escolares no RS

Com a volta gradual às aulas em todo o Estado após escolas terem fechado as portas diante da tragédia climática, o governo do Rio Grande do Sul criou o Mapa do Retorno, infográfico que dispõe dados sobre o funcionamento das instituições de ensino da rede estadual.

É possível conferir se as escolas estão realizando atividades e de que maneira estão operando, além da data em que ocorreu a retomada das aulas em cada local — ou está prevista para acontecer nas pouco mais de 100 escolas que seguem fechadas. Estas se concentram na região Centro-Leste, principalmente em áreas de Porto Alegre inundadas pela cheia do Guaíba, e no sul da Lagoa dos Patos, que também teve grande aumento no nível da água.

Além das informações sobre as escolas, é disponibilizado o percentual de alunos que já retornaram às aulas — e quantos já participam das atividades de forma presencial. Também é possível checar recortes por cidades e Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).