Mais 61 cidades receberão vacinas contra a dengue no Rio Grande do Sul

19 mil doses do imunizante devem ser distribuídas. As informações são do governo do Estado.



Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, idades que nacionalmente concentram maior número de hospitalizações dentro da faixa etária indicada pelo laboratório para receber a vacina (cinco a 60 anos). A vacina (de nome comercial Qdenga, da fabricante japonesa Takeda Pharma) não é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas acima dos 60 anos, público que concentra o maior número de óbitos no Estado.



Para ter proteção completa contra casos graves e hospitalizações por dengue, são necessárias duas doses do imunizante incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS), com intervalo de três meses entre elas.



A relação dos municípios contemplados e o total de doses recebidas nessa remessa podem ser conferidos neste link.



Cidades que irão receber a vacina no Vale do Sinos



Araricá - 145

Campo Bom - 902

Dois Irmãos - 395

Estância Velha - 714

Ivoti - 333

Lindolfo Collor - 105

Morro Reuter - 73

Nova Hartz - 345

Novo Hamburgo - 3.244

Portão - 532

Presidente Lucena - 42

Santa Maria do Herval - 69

São José do Hortêncio - 63

São Leopoldo - 3.361

Vale do Rio Pardo



Candelária - 386

Gramado Xavier - 54

Herveiras - 41

Mato Leitão - 68

Pantano Grande - 157

Passo do Sobrado - 85

Rio Pardo - 486

Santa Cruz do Sul - 1.755

Sinimbu - 106

Vale do Sol - 120

Vale Verde - 44

Venâncio Aires - 873

Vera Cruz - 349

Alto Uruguai Gaúcho



Aratiba - 71

Áurea - 41

Barão de Cotegipe - 86

Barra do Rio Azul – 21

Benjamin Constant do Sul - 33

Campinas do Sul - 63

Carlos Gomes - 15

Centenário - 31

Charrua - 46

Cruzaltense - 20

Entre Rios do Sul - 39

Erebango - 45

Erechim -1.428

Erval Grande - 68

Estação - 70

Faxinalzinho - 30

Floriano Peixoto – 13

Gaurama - 65

Getúlio Vargas - 219

Ipiranga do Sul - 21

Itatiba do Sul - 42

Jacutinga - 39

Marcelino Ramos - 52

Mariano Moro - 21

Nonoai - 208

Paulo Bento - 28

Ponte Preta - 20

Quatro Irmãos - 25

Rio dos Índios - 42

São Valentim - 36

Severiano de Almeida - 45

Três Arroios - 23

Viadutos - 53

Critérios para definição dos municípios



As cidades foram selecionadas pelo Ministério da Saúde com base no histórico de casos de dengue, na respectiva região, dos últimos dez anos. Foi considerado o período de 2013 a 2022, visto que a estratégia foi definida antes do encerramento do ano passado.



Segundo o Informe Técnico da estratégia de vacinação nacional, “considerando as dimensões continentais do Brasil, a heterogeneidade de transmissão em cada região, e o limitado quantitativo de doses da vacina disponíveis para o ano de 2024, foram selecionados municípios de grande porte (população maior ou igual a 100 mil habitantes) com alta transmissão de dengue nos últimos 10 anos, incluindo os demais municípios das suas regiões de saúde de abrangência, independentemente do porte populacional, ordenados pela predominância do sorotipo DENV-2 (reemergência recente) e pelo maior número de casos no monitoramento 2023/2024 (Semana Epidemiológica 27 de 2023 à Semana 02 de 2024)”.



Doses já aplicadas



Antes das regiões do Vale do Sinos, Vale do Rio Pardo e Alto Uruguai, já faziam parte da estratégia no Rio Grande do Sul as cidades de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. No início de maio, esses municípios receberam cerca de 31,5 mil doses.



Segundo relatório do Ministério da Saúde, até 29 de maio foram aplicadas 1,4 mil doses no Rio Grande do Sul. Na relação, ainda não constavam dados de Porto Alegre, que iniciou a aplicação na semana passada.