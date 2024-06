Após pararem na manhã desta quarta, três estações de bombeamento do Dmae voltam a operar

Três Estações de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre apresentaram paralisação na manhã desta quarta-feira (5). As Ebaps n.º 03, 05 e 09, que apresentaram parada, já voltaram a operar.

A Casa de Bombas 3, localizada na avenida São Pedro, funciona em sua capacidade normal. As Casas de Bombas n.º 5 e 9, localizadas no bairro Farrapos e Sarandi, respectivamente, operam com capacidade reduzida. Na primeira delas, o Dmae planeja ligar mais um bombeamento ao longo do dia, enquanto na segunda, dois motores adicionais.

Ainda estão totalmente paralisadas na cidade de Porto Alegre as estações n.º 2, 10, 20 e 21. A Ebap 10, no bairro Sarandi, será acessada para retirada de dois motores e instalação de outras três bombas. Porém, ainda não há previsão para operação, segundo o órgão.