Massa de ar quente traz chuvas ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Uma massa de ar quente ingressará nesta quarta-feira (5) no Rio Grande do Sul e modificará as condições meteorológicas. Com isso, apesar de o sol aparecer na maior parte das regiões, ele deve vir acompanhado de pancadas de chuva na Campanha e na Zona Sul do Estado.

Em relação à temperatura, o frio do amanhecer deve perder força e a mínima em muitas áreas tende a ficar acima ou muito próxima dos 10°C. A exceção será a Serra, onde prevê-se nevoeiros e temperaturas oscilando entre 7 e 9°C.

LEIA TAMBÉM: Especialistas da Holanda chegam a Porto Alegre para tratar das inundações



Durante a tarde, o sol causará um aquecimento gradual na maioria das regiões. A temperatura subirá mais entre o Oeste e Noroeste, com projeção de 26 a 28°C.

Em Porto Alegre, também será um dia de sol e nuvens com períodos de maior nebulosidade. Com nevoeiros podendo ocorrer nas primeiras horas da manhã, espera-se um princípio de calor durante à tarde. Na cidade, a mínima será de 10°C, enquanto a máxima ficará na casa dos 25°C.

Mesmo nas áreas do Estado onde houver chuva, os volumes não devem ser muito altos. Após esta quarta, o ar quente que ingressou no Estado vai favorecer uma longa sequência de dias de sol e nuvens, sem chuva, e ainda com temperatura acima a muito acima desta época do ano.