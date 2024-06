Escolas de Porto Alegre começam limpeza pós-enchente

A prefeitura de Porto Alegre começou, nesta terça-feira (4), a limpeza das 14 escolas próprias do município alagadas pela enchente de maio. O serviço, com investimento de R$ 1,6 milhão, teve início pela Escola de Educação Infantil JP Patinho Feio, no bairro São Geraldo. As informações são da prefeitura.Durante a vistoria, o prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou ainda o repasse de recursos extras para reformas e compra de equipamentos para 27 das escolas conveniadas que atendem alunos da educação infantil do munícipio, duramente atingidas pelas cheias. Os valores podem superar os R$ 7 milhões, a depender do orçamento aprovado de cada escola.Das 99 escolas próprias, 14 foram parcial ou completamente alagadas. Até o momento, com o recuo da água, foi possível acessar prédios de nove destas unidades. Enquanto ocorre a limpeza, estão em elaboração os processos de compra de novo mobiliário, equipamentos para refeitórios, e reequipagem das unidades.Já para as reformas estruturais dos prédios escolares, na sexta-feira, 7, serão definidas as empresas responsáveis pelo contrato de obras com investimento de R$ 85 milhões. O contrato prevê obras em 93 escolas da Capital, incluindo as alagadas.