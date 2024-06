Prefeitura antecipa remoção de estrutura do corredor humanitário em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre inicia, a partir das 20h desta terça-feira (4), a retirada dos rachões e materiais do corredor humanitário do Largo Vespasiano Júlio Veppo, na Estação Rodoviária. A desmobilização é possível devido à queda do nível do Guaíba no Centro Histórico e estava prevista para acontecer até domingo, mas foi antecipada. As informações são da prefeitura.



O caminho alternativo foi viabilizado pela prefeitura e serviu como acesso a veículos de emergências e abastecimento da cidade, via Castelo Branco. O material retirado será reaproveitado.



“Os corredores humanitários tiveram um importante papel na maior cheia da história de Porto Alegre. Agora, achamos seguro desmobilizar, até mesmo para garantir a mobilidade do entorno, e aos poucos, a volta das atividades’’, ressalta o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores, em nota.



A desativação do corredor no Largo Vespasiano Julio Veppo não causará impacto no trânsito, tendo em vista que, desde que baixou a água na região, os motoristas são direcionados para a via no sentido correto de saída para a Castelo Branco. Por enquanto, segue o bloqueio no local em que havia o acesso alternativo.

O corredor humanitário começou a ser construído pela prefeitura em 8 de maio. No dia 10, foi removida a passarela de pedestres da Estação Rodoviária, na rua da Conceição. A medida foi necessária para permitir a passagem de caminhões e veículos de ajuda humanitária, que garantiram o abastecimento da cidade nos dias mais críticos da enchente, desafogando a RS-118. Dias depois, o corredor foi ampliado e veículos de passeio tiveram o tráfego liberado. Além do caminho alternativo no Centro Histórico, a prefeitura abriu outro na Zona Norte, na avenida Assis Brasil entre a Fiergs e a Freeway.