Corredor humanitário agiliza chegada de toneladas de mantimentos em Porto Alegre

O corredor humanitário de Porto Alegre segue funcionando está operando desde a noite de sexta-feira (10). Pelo local, foi registrado um tráfego médio de 100 veículos por hora desde a abertura. nesta segunda-feira (13) com a circulação de veículos oficiais e também aqueles que carregam doações e mantimentos. A obra foi viabilizada emergencialmente na região da Rodoviária, no Centro Histórico,. Pelo local, foi registrado um tráfego médio de 100 veículos por hora desde a abertura.

O trajeto liga a área central de Porto Alegre, pelo Túnel da Conceição, com a avenida Castelo Branco e a BR-290 (Freeway). O caminho foi estruturado para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade com itens como oxigênio, água, alimentos e equipamentos de emergência.

Nesta segunda-feira, a reportagem do Jornal do Comércio percorreu toda a extensão do corredor humanitário a pé. Durante o deslocamento, foi possível observar alguns pontos: a manutenção do asfalto está sendo feita com retroescavadeiras entre os intervalos de fluxo, o movimento de saída e chegada em Porto Alegre é semelhante e, segundo os relatos obtidos, toneladas de mantimentos circulam a cada hora que passa.

É o caso do motorista de caminhão Edimilson Faria da Silva, que transportou mais de uma tonelada em medicamentos vindos de Campinas (SP). "Os remédios serão entregues na Santa Casa de Porto Alegre. Foram dois de viagem. Ainda iremos trazer mais mantimentos para o interior na sequência", relata Silva.

Um dos bens mais requisitados entre as moradores das cidades atingidas pelas enchentes nas últimas semanas é a água. Pensando nisso, Christian Paz conta que trouxe no caminhão cerca de 8 mil litros de água da empresa Santo Anjo. "Essa quantidade foi comprada por terceiros e estes vão repassar para doação. O corredor facilitou bastante, porque a ERS-118 estava com muito engarrafamento", aponta Paz.

Além disso, no local encontram-se caminhões cheios de alimentos, servidores públicos como policiais, bombeiros e militares que estão fazendo um deslocamento pelo corredor humanitário.