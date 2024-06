Universidades desenvolvem ações para ajudar vítimas da enchente no RS

O meio acadêmico também se engajou no atendimento às vítimas das enchentes. Várias universidades estão prestando apoio às famílias atingidas, seja na orientação para questões jurídicas, confecção de roupas e materiais para a limpeza, produção de mobiliário e a restauração de fotos, entre outras iniciativas. O Jornal do Comércio preparou uma lista com alguns dos serviços prestados pelas universidades:

Suporte gratuito nas áreas jurídica, contábil e empresarial

A Fadergs criou o projeto Reconstrução Solidária para prestar suporte nas áreas jurídica, contábil e empresarial. Os atendimentos serão realizados de forma presencial, das 9h às 13h, todos os sábados dos meses de junho e julho, na sede do centro universitário (Rua Marechal Floriano Peixoto, 185, Porto Alegre). As inscrições podem ser feitas previamente no site reconstrucaosolidaria.com.br.

As consultorias envolverão temas como casos de suspensão de contratos de financiamento de móveis e imóveis, contratos de locação, cancelamento de viagens, assistência para saque de FGTS, consulta de malha fina e restituição do imposto de renda, orientações sobre gestão financeira e administrativa para pequenos e microempreendedores. Mais informações @fazfadergs.

Confecção de cobertores para abrigados

Alunos do Curso de Moda da Unisinos se mobilizaram para produzir cobertas de solteiro, casal e também para pets para entregar aos abrigos. A iniciativa teve apoio da loja Entremalhas, de Novo Hamburgo, que doou 20kg de tecidos.

Confecção e doação de mobiliário

Estudantes de Arquitetura e Design da Universidade Feevale criaram o projeto MobiLar onde são fabricados móveis residenciais a partir de materiais doados. A iniciativa conta com a participação de voluntários da comunidade e empresas parceiras. Inicialmente, os mobiliários serão doados às comunidades mais atingidas de Novo Hamburgo, mediante cadastro das famílias afetadas, mas a ideia do MobiLar é expandir para outras localidades. O projeto busca voluntários para a produção dos itens e o auxílio de empresas parceiras para transporte de insumos e móveis. Interessados podem entrar em contato por meio do perfil @projeto_mobilar. Os integrantes ainda solicitam a doação de qualquer valor, por meio do Pix [email protected] e de materiais (@feevale).

Produção de bonecas e roupas de tricô e crochê

O projeto social Valorização dos Saberes e Fazeres Locais: artesanato e produção de alimentos (@projetossociaisfeevale), desenvolvido pela Feevale, produz bonecas e peças de tricô e crochê para doar para crianças desabrigadas pela enchente. Os itens são produzidos por artesãos da Associação de Artesãos e Artes de Novo Hamburgo (Asaartes) e da Associação Empreendedores Solidários (Assesol), organizações atendidas pelo projeto. Os itens ainda estão em produção e incluem roupas, sapatinhos, toucas, luvas e conjuntos. A doação das peças é feita em conjunto com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, por meio da Economia Solidária, que representa práticas em relações de colaboração solidária.

Reparo de eletrodomésticos e eletrônicos

projeto de extensão da Ufrgs Ressignificando Eletrônicos está atuando na restauração de equipamentos molhados pelas águas e que ficaram sujos de lama. O trabalho é feito pelos estudantes do curso de Engenharia Elétrica, que estão prestando atendimento domiciliar mediante inscrição pelo site linktr.ee/ressignificandoeletronicos. O projeto fornece orientações sobre o que as pessoas que tiveram as casas inundadas devem fazer para tentar recuperar eletrodomésticos e eletrônicos, como a desmontagem e limpeza seguindo os cuidados necessários (@ressignificando.eletronicos). Para manter o projeto, o grupo recebe doações via Pix pela chave [email protected]

Atendimento odontológico

A Faculdade de Odontologia da Ufrgs está promovendo ações de promoção de saúde e atendimentos de urgência para as pessoas que estão em abrigos temporários. O atendimento é gratuito e acontece das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, na própria Faculdade, localizada no Campus Saúde. Os servidores e alunos da Odontologia também estão mobilizados na confecção de kits de higiene bucal para os moradores dos abrigos temporários de Porto Alegre e Região Metropolitana e, para isso, precisam de doações de escovas de dentes, creme dental e fio dental, que devem ser entregues na faculdade (Rua Ramiro Barcelos, 2492, 2º andar, acesso K, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre/entrada pelo Largo Eduardo Zaccaro Faraco).

Restauro de fotos

O Núcleo de Antropologia Visual (Navisual) da Ufrgs está restaurando fotos que foram molhadas pela enchente. Para ter acesso à restauração de fotos, é preciso entrar em contato com o Navisual pelo whatsapp (51) 998874374.

Alimentação

Os cursos de Gastronomia e Nutrição da Pucrs (@saudevidapucrs), com o apoio de voluntários, preparam refeições diárias para as vítimas das enchentes que estão abrigadas no Parque Esportivo da universidade.

Carros atingidos pela enchente

Professores e técnicos dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Pucrs elaboraram um material para auxiliar na restauração de carros que ficaram submersos pelas águas que pode ser conferido no Instagram da universidade (@pucrs).