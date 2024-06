Canoas já recolheu 56,3 mil metros cúbicos de resíduos das enchentes

Até o último sábado (1º), a cidade de Canoas já havia recolhido 4.696 caçambas de resíduos das enchentes. No total, foram 56,3 mil metros cúbicos com destroços das casas atingidas pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. Os gastos deste processo podem chegar a R$ 91 milhões. Os recursos são oriundos de repasse do governo federal.