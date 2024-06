Frequentadores voltam à Orla do Guaíba em clima de esperança

O final de semana de tempo firme, sem a presença da chuva, levou um bom número de pessoas até a Orla do Guaíba em Porto Alegre. Aos poucos, um dos cartões postais da Capital começa a ser frequentado novamente pela população. Neste domingo (2), a Orla do Guaíba, que foi um dos locais mais castigados pelas enchentes que causaram destruição no Rio Grande do Sul, começou a receber os tradicionais frequentadores para a prática de exercícios físicos, andar de bicicleta ou simplesmente ver o cenário devastado. Como a avenida Edvaldo Pereira Paiva estava fechada para a circulação de veículos, muitas famílias aproveitaram para colocar suas cadeiras na via para curtir o domingo de tempo bom.

• LEIA MAIS: Saídas de Porto Alegre para Litoral e interior do Estado estão todas liberadas

A parte denominada "Caminho da Orla" segue completamente alagada. Porém, algumas pessoas se arriscam para fotografar a paisagem da Orla tomada por muita sujeira e lodo. Próximo das arquibancadas da Orla do Guaíba, Celso Fraga Barbosa, proprietário da banca TOP Churros, disse que o movimento estava fraco no final de semana. "As pessoas e o comércio estavam voltando aos poucos. Agora, é muito triste ver a Orla desse jeito. É um cenário desolador e triste. A Orla está suja e sem público", lamentou.

A auxiliar administrativa Michele Moreira, que mora na cidade de Cachoeirinha (que também sofreu com as enchentes de maio) afirmou que a Orla é um lugar lindo e muito frequentado pela população. "Espero que a gente consiga voltar a nossa vida normal depois de tudo que aconteceu. Esse local não merece ficar assim totalmente devastado", destacou. Michele espera que em breve a Orla do Guaíba volte a ser frequentada pela população. "As pessoas estão voltando aos poucos a circular e o tempo bom no final de semana ajudou", acrescentou.

No trecho da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias, os frequentadores da área de lazer ocuparam os bares localizados na avenida Edvaldo Pereira Paiva - Usina do Sabor, Al Capone e Bar da Orla. Em razão do tempo bom e ensolarado, muita gente optou pelos petiscos e pelo tradicional chopp.