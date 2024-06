Prefeitura conclui conserto do dique do Sarandi

No último sábado (1), equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) concluíram os serviços de recomposição de três pontos do dique do Sarandi, em trecho da Vila Nova Brasília, na Zona Norte. Os trabalhos começaram na última terça-feira (28). As informações são da prefeitura.Foram colocadas pedras de rachão para impedir que a água do arroio Passo das Pedras, popularmente conhecido como arroio Sarandi, extravasasse pela estrutura do dique, que é de argila e tem a finalidade de fazer a proteção da região das cheias do rio Gravataí.Pelo menos 37 casas, que estavam desabitadas em razão da enchente e que foram construídas irregularmente em cima do dique, tiveram de ser removidas para o trabalho. A Prefeitura de Porto Alegre garantiu o pagamento de Bônus-Moradia para famílias.Na quarta-feira passada (29), a titular da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Simone Somensi, reuniu-se com as famílias e anunciou o pagamento de R$ 127 mil para cada grupo adquirir uma nova residência. As famílias retiram os pertences e seguem em abrigos provisórios ou em casa de familiares e amigos.