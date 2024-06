Prefeitura de Porto Alegre remove casas para conserto no dique do Sarandi

A prefeitura de Porto Alegre começou a demolir, nesta quarta-feira (29), casas para realizar o conserto do Dique da Sarandi. A informação é de que a prefeitura precise derrubar, no total, 37 residências que ficam em cima da estrutura. Ainda segundo a prefeitura de Porto Alegre, um dos pontos do dique que precisava ser recomposto já está ajustado nesta quinta-feira (30), faltando o conserto de mais um ponto. Até o final da tarde desta quinta, 18 casas já tinham sido removidas.

A ação teve início após um acordo da gestão municipal com os moradores locais. A Prefeitura de Porto Alegre garantiu o pagamento de Bônus-Moradia para famílias moradoras de 37 casas construídas irregularmente em cima do dique.



A providência foi tomada em alinhamento com a Procuradoria-Geral do Município (PGM) e com conhecimento do Ministério Público. Técnicos do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) constataram, ainda nesta semana, que as casas estavam desabitadas e que as famílias já tinham levado seus pertences e buscado abrigo provisório.



Conforme o mapeamento do Serviço Geológico do Brasil, contratado pela prefeitura em dezembro de 2022, todas as moradias existentes sobre o dique têm "Grau de Risco Alto".