Projeto beneficiará 100 famílias gaúchas atingidas pelas enchentes

A reconstrução do Rio Grande do Sul passa pelo microempreendedorismo. Para se ter uma ideia da importância na economia gaúcha, conforme os relatórios da Junta Comercial, quase 80% dos novos negócios registrados no ano passado são MEI (Microempreendedor Individual). Pensando nesses negócios, empresas de tecnologia SOU.cloud e TEEVO uniram-se para criar a Ação RenaScer, um projeto que pretende reerguer 100 famílias e acelerar a retomada das atividades econômicas de 100 microeempreendedores.

A iniciativa propõe a doação de mobília, eletrodomésticos e utensílios, bem como a retomada das atividades econômicas das pessoas impactadas pela catástrofe climática. “São pedreiros, eletricistas, pintores, doceiras, cabeleireiros, enfim, diversos profissionais que estão na base do nosso mercado urbano, que ajudam a fazer a nossa economia girar. Muitas dessas pessoas perderam tudo, inclusive suas ferramentas de trabalho. Por isso, pensamos não só em ajudá-las a mobiliar suas casas, mas também a retomar a sua principal forma de sustento. Mais que isso, acreditamos que são essas pessoas que também vão ajudar outras famílias nesse processo de volta pra vida, de renascimento”, conta Fabio Junges, CEO da SOU.cloud.

Composto por um grande time de voluntários, o projeto vai atuar em três frentes de doações: de móveis, utensílios e eletrodomésticos; de ferramentas, equipamentos, insumos e materiais para reabilitar o trabalho do microempreendedores e acelerar a atividade econômica de famílias selecionadas; e de material escolar para as crianças em idade escolar.

Depois disso, ambas as empresas cobrirão juntas o valor doado por outras pessoas físicas ou jurídicas, somando uma doação total de R$ 100 mil.“A Ação RenaScer ocorre por meio das doações de empresas mantenedoras e das pessoas físicas e jurídicas doadoras, bem como de fornecedores e apoiadores de divulgação ao longo da campanha. As famílias serão selecionadas a partir de um conjunto de critérios e se tornam elegíveis a receber os benefícios da ação quando aprovadas por um comitê”, explica Robertson Kieling, Diretor de Operações da TEEVO.Estes critérios são baseados em alguns pontos-chave, que permitem direcionar os esforços de forma assertiva, como possuir casa própria, ter membro que atue como empreendedor, preferencialmente em atividades econômicas aceleradoras da reconstrução das regiões afetadas, como eletricistas, pedreiros, marceneiros, entre tantas outras profissões. A partir da seleção das famílias, serão feitas as doações.“Com base na necessidade individual de cada família, serão compradas e doadas ferramentas e equipamentos, móveis e utensílios domésticos, material e uniformes para as crianças em idade escolar. Também será feito o acompanhamento dessas famílias para garantir a reestruturação familiar, bem como a visibilidade para a comunidade e aos parceiros, buscando ampliar o alcance da ação”, especifica Kieling.“Embora a SOU.cloud seja um empresa remota com colaboradores por todo o País e até no exterior, muitas das nossas pessoas estão no Rio Grande do Sul, especialmente na Serra, no Vale dos Sinos e no do Paranhana, que são regiões amplamente afetadas. Vimos, portanto, de perto o que essa catástrofe climática causou e está causando. Então, decidimos unir esforços para ajudar outras famílias”, completa Junges.Para mais informações sobre como doar, tornar-se um mantenedor do projeto, voluntariar-se ou ainda receber os benefícios, basta acessar o link