Dmae informa que bombas no Humaitá estão funcionando e baixando as águas

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou nesta quinta-feira (30) que as bombas no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre, estão operando e já é possível notar uma queda no volume de água. Segundo o departamento são três bombas, uma da Sabesp e duas da casa de bombas. Na terça-feira (28), o governo federal anunciou a instalação de duas bombas da Petrobras na região do aeroporto e do bairro para a drenagem da água.

centenas de moradores ficaram acampados na Freeway e protestaram O bairro Humaitá foi um dos mais atingidos pela enchente que assola o Rio Grande do Sul há um mês. Por conta da situação,durante a semana por mais agilidade na drenagem das águas. Os moradores e empresários do bairro Anchieta também realizaram uma manifestação pedindo uma solução para os alagamentos na região. Eles bloquearam a via nos dois sentidos.