Governo italiano envia ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Por iniciativa do Ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, o Governo italiano enviou um avião militar com ajuda humanitária para as vítimas das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul. A iniciativa é organizada e financiada pela Direção-Geral para a Cooperação e o Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (MAECI) em colaboração com o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas.

O avião partiu da Base de Pronto Intervento Umanitario das Nações Unidas (UNHRD) de Brindisi, no sul da Itália e pousou às 17h desta quarta-feira (29) na Base Aérea de Canoas. A aeronave, um B-767, transporta material conforme solicitado pelas autoridades brasileiras, incluindo equipamentos especializados para emergências humanitárias, como medicamentos e suprimentos médicos para o tratamento de cerca de 100 mil pessoas pelo período de três meses, tendas para 4,5 mil pessoas, cinco geradores de 60 kVA/h, dois potabilizadores capazes de produzir 64 mil litros de água potável por dia, quatro tanques de 10 mil litros para armazenamento de água potável, totalizando 30 toneladas de bens.



A entrega oficial da ajuda humanitária italiana será acompanhada pelo Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e pelo Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso.



O Embaixador Cortese chegou hoje ao Rio Grande do Sul e foi até Bento Gonçalves, onde se reuniu com o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira e encontrou autoridades locais, os representantes do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, empresários e representantes da comunidade italiana, incluindo a Presidente do Comitê do Rio Grande do Sul, Cristina Mioranza.



A visita humanitária às cidades atingidas tem como objetivo manifestar solidariedade ao Rio Grande do Sul e verificar a extensão e as necessidades da reconstrução de um território ao qual a Itália é historicamente ligada. Atualmente, o Rio Grande do Sul abriga 120 mil cidadãos italianos, e estima-se que haja no Estado cerca de 4,5 milhões de pessoas com descendência italiana, correspondendo a 40% da população total.