Nova Santa Rita aprova projeto de R$ 26 milhões para construção de moradia rápida

A prefeitura de Nova Santa Rita aprovou a construção, em seus terrenos municipais, de 160 apartamentos e 59 casas para abrigar a população atingida pelas enchentes. A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Rodrigo Battistella, nesta quarta-feira (29).

“Está aprovado na prefeitura um projeto de construção rápida. São 160 apartamentos em quatro andares nos padrões do Minha Casa Minha Vida. O terreno é da prefeitura”. A estimava é de que. Assim que o projeto for aprovado pelo governo federal, pode levar até 13 meses para a construção das habitações. “Duas torres com 32 unidades em 90 dias, depois uma torre a cada 30 dias”. As 59 residências podem ficar prontas em até 4 meses.”, explicou.