Acesso na zona Norte de Porto Alegre é liberado para veículos

Os motoristas que circulam no sentido interior/Porto Alegre na BR-116 já podem acessar a zona Norte da Capital, pela avenida Zaida Jarros, e seguir pela avenida Farrapos em direção ao Centro Histórico. O acesso foi liberado nesta quarta-feira (29) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC). No entanto, os condutores precisam ter cuidados extras em razão de acúmulo de água na pista e a possibilidade de animais sobre a via.

Motoristas que trafegarem por essa via podem seguir pela Farrapos. Para os condutores da Região Metropolitana que trafegam pela BR-116 e desejam acessar Porto Alegre está liberado o acesso pelo corredor humanitário (Castelo Branco) e avenida Farrapos. O Aeroporto Internacional Salgado Filho continua interditado devido ao acúmulo de água.



Também foi autorizado o tráfego no sentido Capital/Interior pela avenida Farrapos. Os condutores que seguem pela Farrapos no sentido bairro/Centro podem seguir até a rua da Conceição, passando pelo trecho do Corredor Humanitário pela frente da Estação Rodoviária e acessando a Castelo Branco.



Entradas e saídas de Porto Alegre liberadas



Região Central

Os motoristas que vêm no sentido bairro/Centro, pelo Túnel da Conceição, podem acessar o largo Vespasiano Julio Veppo e entrar na avenida Castelo Branco. A saída pelo corredor humanitário pode ser feita também via Farrapos, com trânsito liberado. No sentido inverso, o condutor vem pela Castelo Branco e acessa o Túnel da Conceição via corredor humanitário.



Região Norte



Corredor humanitário Assis Brasil (sentido Porto Alegre/Interior). A avenida Assis Brasil está aberta a partir da rua Bernardino Silveira Amorim, no sentido Capital/interior. Para os motoristas acessarem a BR -290, a Freeway, foi criado o corredor próximo ao número 8.703, na altura do posto Garoupa. A partir do acesso à Freeway, a avenida continua bloqueada em direção a Cachoeirinha. O uso do caminho é preferencial para veículos de emergência, mas poderá ser utilizado por carros de passeio.



Sentido Interior/Capital

Os motoristas que querem acessar Porto Alegre pela BR-290 (sentido Litoral/Capital) podem utilizar um retorno emergencial criado no Km 98, após o vão móvel, e acessar a avenida Sertório. Após, há opção de continuar pela Sertório ou seguir pela Terceira Perimetral para outras regiões da cidade.



Região Leste

Acesso pela RS-118, via Alvorada e avenida Baltazar de Oliveira Garcia, ou RS- 040, por Viamão e avenida Bento Gonçalves.