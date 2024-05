GHC faz contratação emergencial para enfrentar calamidade

Até o dia 31 de maio, será possível fazer inscrição para o processo seletivo simplificado do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) destinado à contratação emergencial de profissionais de várias áreas para enfrentar a situação de calamidade pública decorrente das enchentes e assegurar a assistência à saúde da população.

