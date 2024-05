Bomba flutuante que deve drenar água do Humaitá já está funcionando

A bomba flutuante de alta capacidade já foi instalada na região do Humaitá e está em funcionamento. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), ela trabalha em conjunto com a Ebap 5, que também está operando no local. Isto deve acelerar o processo de drenagem do alagamento histórico de Porto Alegre.

A instalação da bomba flutuante para escoamento da água, próxima do dique Sarandi, deveria ter acontecido no domingo (19), mas foi transferida para esta segunda. O equipamento foi emprestado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O conjunto de instalação da bomba pesa cerca de 10 toneladas e tem capacidade para drenar 7,2 milhões de litros por hora. A bomba começou a funcionar por volta das 23h40min de segunda.

Esta é a quarta bomba da Sabesp em funcionamento na Capital. As outras três foram colocadas no bairro Sarandi, na área da Ebap 9, entre o domingo (19) e sábado (26). A Sabesp emprestou nove bombas desse tipo para a prefeitura de Porto Alegre.

Paralelamente, o Dmae tem trabalhado com outras bombas de menor capacidade. Na região do aeroporto, foram colocadas sete bombas-trator, por exemplo, algumas emprestadas por arrozeiros. Já nas proximidades da Ebap 6, no bairro São João, duas bombas flutuantes e uma bomba-trator também estão em operação. Todos os equipamentos contribuem para agilizar o escoamento de água na Zona Norte.