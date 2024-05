DetranRS volta a realizar serviços de veículos e de habilitação

Na tarde desta segunda-feira (27), os sistemas informatizados do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) relativos aos serviços de registro de veículos, emplacamento e comercialização de peças usadas voltaram a funcionar, assim como os serviços de habilitação, realizados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) credenciados.



No caso dos serviços de veículos, o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA), Estampadora de Placas (Epiv) e Centro de Desmanche de Veículos (CDV), que não foram atingidos pela enchente, já estão trabalhando normalmente.

Para realizar transferência de veículos, vistorias, comunicação de venda, alteração de características e modificações veiculares, deve-se procurar o CRVA mais próximo. Já a estampagem e o acabamento das placas de veículos são feitas pelas Epivs. O comércio de peças usadas certificadas para veículos é realizado pelos CDVs. Quanto aos serviços de habilitação, já é possível iniciar o processo de primeira habilitação, fazer aulas, realizar exames de aptidão física e mental, renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), buscar adição ou mudança de categoria e solicitar a 2ª via da carteira, entre outros.

Os contatos dos locais de atendimento estão disponíveis no site do DetranRS. O Departamento recomenda que dúvidas sobre serviços, processos e reagendamentos sejam esclarecidas diretamente com o parceiro credenciado responsável.



A Deliberação 274 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que interrompeu os prazos de processos por 90 dias, continua válida. Também está em vigor a gratuidade da segunda via da CNH para atingidos pelas enchentes e a gratuidade na autorização para troca de placas perdidas nas cheias.