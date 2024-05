RS tem 61 trechos bloqueados; Porto Alegre registra 71 ocorrências

Em novo levantamento divulgado pela Defesa Civil do Estado às 18h desta segunda-feira (27), foram contabilizados 61 trechos com bloqueio total ou parcial em 36 rodovias pelo Rio Grande do Sul, entre estradas, pontes e balsas.

Em Porto Alegre, o último balanço da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), feito às 17h, registrou 71 ocorrências em aberto, sendo confirmadas 42 com obstrução total dos trechos e outra 14 com bloqueio parcial.

Os bloqueios da Capital

REGIÃO SUL

• Avenida Beira Rio, nº 175

• Avenida Guaíba, nº 30

• Avenida Guaíba com rua Tabajaras

• Avenida Guaíba com balneário Guarujá

• Avenida Guaíba com avenida Pereira Passos

• Avenida Guaíba, nº 3127

• Avenida Guaíba com avenida Guarujá

• Avenida Guaíba com avenida Minuanos

• Avenida Guaíba com avenida Oswaldo Gonçalves Cruz

• Avenida Serraria, nº 2500

• Avenida Serraria, nº 2680

• Beco da Vitória, nº 555

• Estrada Campo Novo, nº 324

• Rua Oiampi com avenida Guarujá



REGIÃO NORTE

• Acesso à Nova Ponte do Guaíba

• Avenida Benjamin Constant com rua Souza Reis

• Avenida Ernesto Neugebauer com estrada Mal Osório

• Avenida dos Estados com avenida Zaida Jarros

• Avenida Doutor Rubem Knijnik, nº 550 (bloqueio por queda de fios elétricos)

• Avenida José Aloísio Filho, nº 1185

• Avenida Nossa Senhora da Boa Viagem, nº 1734

• Avenida Sarandi

• Avenida Sertório

• Avenida Severo Dullius, nº 25

• Beco do Paulino

• Rua Dona Teodora com rua Frederico Mentz

• Rua General Sady Cahen Fischer

• Rua Sérgio Jungblut Dieterich, nº 1200

• Rua Voluntários da Pátria com avenida Sertório

• Rua Voluntário da Pátria, nº 2395

• Rua Voluntários da Pátria, nº 1500



REGIÃO CENTRO

• Avenida Júlio de Castilhos

• Avenida Mauá

• Avenida Mauá com avenida Padre Tomé

• Avenida Presidente João Goulart

• Rua Chaves Barcellos com praça Osvaldo Cruz

• Rua Conceição com avenida Júlio de Castilhos

• Rua Conceição com avenida Presidente Castelo Branco

• Rua Garibaldi

• Rua Senhor dos Passos com rua Voluntários da Pátria

• Rua Sete de Setembro

• Rua Siqueira Campos

• Rua Voluntários da Pátria com rua Ramiro Barcelos