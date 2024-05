Mesmo sem conclusão, corredor da Assis Brasil já é utilizado por motoristas

Mesmo sem a conclusão das obras do corredor humanitário da avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre, os motoristas utilizavam na manhã desta segunda-feira (27) a estrutura como forma de sair da Capital acessando a BR-290, a Freeway. A partir da sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), os condutores se arriscavam em enfrentar o trecho alagado da Assis Brasil, no sentido Centro/bairro. O acesso vai permitir a saída de Porto Alegre pela avenida Assis Brasil e o acesso da Freeway em direção ao Litoral Norte.

Um terceiro corredor humanitário de acesso à saída de Porto Alegre começou a ser construído, na sexta-feira (24) na avenida Assis Brasil entre a Fiergs e a Freeway, no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre. O novo acesso tem cerca de 300 metros e será liberado até o final desta segunda-feira. "Não vamos medir esforços para diminuir os impactos que a enchente histórica tem causado na Capital”, afirma o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores.



A avenida Assis Brasil será aberta a circulação de veículos a partir da rua Bernardino Silveira Amorim, no sentido Capital/interior. Para os motoristas acessarem a Freeway, foi criado o corredor próximo ao nº 8.703 da Assis Brasil, na altura do posto Garoupa. A Assis Brasil, a partir do acesso à Freeway, continua bloqueada em direção a Cachoeirinha. O uso do caminho é preferencial para veículos de emergência, mas poderá ser utilizado por carros de passeio.