Canoas libera corredor humanitário do Mathias Velho para veículos particulares

A prefeitura de Canoas liberou, no sábado (25), o acesso de veículos particulares através da estrada de serviço construída para viabilizar o conserto do dique do Mathias Velho. O ponto de entrada da via está localizado junto à BR-448, próximo à empresa Bianchini. A informação é da prefeitura de Canoas.

De acordo com o secretário de Obras do município, Guido Bamberg, foi organizada uma forma para que os veículos tenham acesso ao bairro utilizando a estrada, de maneira intercalada com os caminhões que estão executando a obra de fechamento do dique, que têm a prioridade neste momento.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) também atua no local neste momento, garantindo a segurança da operação de fechamento do dique e das pessoas que acessam o bairro Mathias Velho pela via.