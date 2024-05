Canoas reforça dique na Mathias Velho para reativar casa de bombas

Equipes da prefeitura de Canoas realizam a instalação de mais nove bombas móveis no dique do Mathias Velho. Elas se somam às duas bombas fixas em funcionamento na casa de bombas 8, aumentando a capacidade de drenagem do bairro Mathias Velho e região para 14 mil litros de água por segundo.

O dique do Rio Branco conta com seis bombas instaladas, totalizando 12 mil litros de água retirados por segundo das ruas da região. Atualmente, a cidade conta com 17 bombas em funcionamento para retirar a água do lado oeste. São 15 bombas móveis instaladas ou em processo de instalação distribuídas nos diques.

A casa de bombas 8 foi retomada e já tem dois de seus três equipamentos em operação. Nesse cenário, nas próximas horas, Canoas deve atingir a capacidade de retirar cerca de 26 mil litros de água por segundo do lado Oeste.

Na região do Niterói, a água acumulada não é proveniente de cheias de rios, mas são reflexo das chuvas dessa quinta-feira (23), que ainda não foi totalmente escoada pelo sistema de tubulações. Apesar de haver bombeamento através das casas de bombas 1 e 2, o Rio Gravataí também está acima da cota, e a eficiência das bombas não é a mesma de quando o rio está baixo. Essa situação causa acúmulo de água também em outros bairros, como Nossa Senhora das Graças e Vila Ideal.

A casa de bombas 1 conta com a operação de três dos seus quatro motores, e a casa de bombas 2 tem um de três motores funcionando. Mais 10 bombas auxiliares foram instaladas. Somando-se a operação de todas as bombas, o bairro tem uma capacidade de bombeamento de cerca de 13 mil litros de água por segundo. As casas de bomba 3, 4, 5, 6, 7 também foram afetadas e estão com funcionamento imediato comprometido.