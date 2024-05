Canoas inicia reconstrução do dique da Rio Branco

A Secretaria Municipal de Obras de Canoas iniciou os trabalhos para o fechamento do dique do bairro Rio Branco e a retomada da operação da Casa de Bombas 8, no bairro Mathias Velho. Ambas as medidas são essenciais para a retirada das águas acumuladas no lado oeste de Canoas.

De acordo com o secretário de Obras, Guido Bamberg, o conserto do dique do Rio Branco só é possível neste momento porque a água baixou o suficiente e há um acesso através da BR-448, a Rodovia do Parque. Os trabalhos devem ser concluídos até quinta-feira (23). A importância de executar o serviço é garantir que as águas bombeadas para fora da cidade não retornem pela fenda aberta no dique.

No bairro Mathias Velho, Bamberg explica que, com a instalação de um gerador, foi possível retomar parcialmente a operação da casa de bombas. "Com esta retomada, somando às sete bombas móveis que já instalamos nos últimos dias, chegamos a uma retirada de 10 mil litros de água por segundo", conta o secretário.

O funcionamento da casa de bombas 8 deverá contribuir para que a água baixe o suficiente para que a casa de bombas 6 também possa ser retomada. Com ambas em operação, a água deve descer e permitir a instalação da estrada de serviço necessária para realizar a obra de reparação do dique do Mathias Velho.

Com a melhora no cenário, o transporte público coletivo de Canoas teve a reativação de 17 linhas no município, a partir de tratativas da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade com a empresa Sociedade de Ônibus Gaúcha (Sogal). Deste total, 16 são relacionadas ao lado leste da cidade, onde o serviço está quase todo normalizado, com exceção de duas ligações (Petrobras e Ulbra) com a Trensurb, que ainda não retomou o serviço. O passe livre ainda segue em vigor no município.