Incêndio atinge estabelecimento comercial no bairro Humaitá, em Porto Alegre

O bairro Humaitá, um dos mais afetados pela enchente histórica em Porto Alegre, vive novo drama na noite deste domingo (26). Por volta das 19h30min, foi registrado um incêndio em um estabelecimento comercial, na avenida José Aloísio Filho, na Zona Norte da Capital.

Até o momento, 20h20min, não há informações oficiais sobre pessoas ou demais imóveis atingidos, mas o Corpo de Bombeiros já está atendendo a ocorrência. Os prédios vizinhos receberam ordem de evacuação.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é perceptível o alto nível que o fogo alcançou e como as chamam consumiram toda a estrutura. De acordo com relatos de moradores, os bombeiros tiveram dificuldade de acessar ao local devido aos inúmeros pontos de inundação que persistem no bairro desde o inicio do mês.