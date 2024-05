CEEE Equatorial religa área da Praça da Alfândega

Na manhã deste domingo (26), a CEEE Equatorial religou um trecho do circuito elétrico em malha da rede subterrânea que alimenta parte da área oeste do Centro Histórico de Porto Alegre. Esta região engloba a área da Praça da Alfândega.

De acordo com o presidente da Companhia, Riberto Barbanera, a operação iniciada no sábado (25) religa a malha laranja, que estava desligada desde o o dia 2 de maio. Cerca de 60 técnicos trabalharam para recompor a rede elétrica na área. De acordo com a empresa, aproximadamente 4,5 mil clientes tiveram a luz restabelecida até amanhã (27), e outros 4,5 mil clientes devem ter o fornecimento de energia normalizado.



"Atualmente, 42 mil clientes estão sem energia em nossa área de concessão. Destes, 33 mil foram desligados preventivamente, por questões de segurança, em áreas alagadas, atendendo solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. Em Porto Alegre, 26 mil clientes estão sem energia, dos quais 24 mil foram desligados por motivos de segurança", afirma, em nota, a operadora.