RGE e CEEE Equatorial seguem com mais de 139 mil clientes sem luz

Aproximadamente 139 mil consumidores continuam sem energia nas áreas de abrangência das duas maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, a RGE e a CEEE Equatorial. Conforme dados do boletim de monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado divulgado na manhã deste sábado (25), são 82,2 mil pontos sem energia elétrica na RGE (2,7% do total de clientes) e 57.388 unidades com falta de luz na CEEE Equatorial (3% do total de usuários).