Seis unidades de saúde de Porto Alegre abrem neste domingo

Para servir de apoio aos prontos-atendimentos de Porto Alegre, seis unidades estarão abertas neste domingo. Das 10h às 19h, atendem a população as unidades de saúde José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Modelo, Beco do Adelar e Tristeza. Na Unidade de Saúde Mapa, o horário é das 9h às 18h.

O hospital de campanha ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias, com recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição e voluntários da Força Nacional do SUS. Outra opção é o hospital de campanha em parceria com o Exército Brasileiro, ao lado do Pronto Atendimento Bom Jesus, Zona Leste da cidade.

A Capital terá ainda oito unidades móveis para atender as pessoas mais atingidas pelas enchentes.





Unidades de Saúde

Beco do Adelar (avenida Juca Batista, 3480 - bairro Campo Novo) – 10h às 19h

José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - bairro Restinga) – 10h às 19h

Mapa (rua Coronel Jaime Rolemberg de Lima, 92 - bairro Lomba do Pinheiro) – 9h às 18h

Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza) – 10h às 19h

Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - bairro Santana) – 10h às 19h

Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442 - bairro Tristeza) – 10h às 19h



Prontos-atendimentos 24h

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 - Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 - Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12 - Lomba do Pinheiro)

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº - fone: 3289-3456)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - fone: 3368-1619)



Hospitais 24h

Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)



Unidades móveis para a população em geral

das 10h às 19h: Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545)

das 10h às 18h: Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 730)



Unidades móveis para quem está em abrigos

das 9h às 15h: Vida Centro Humanístico (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

9h às 15h: Centro Estadual de Treinamento - Cete (rua Gonçalves Dias, 700)

9h às 15h: Academia de Polícia Militar (rua Coronel Aparício Borges, 2001)

9h às 18h: Abrigo Calábria (estrada Aracaju, 650)