Dmae comunica rompimento de adutora na Zona Norte de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informou que uma adutora de grande porte se rompeu na manhã deste sábado (25) no Bairro Sarandi, em Porto Alegre. O canal fica na rua Eng. Francisco Rodolfo Simch, 653. Com a ocorrência, o abastecimento de água de 14 bairros da Zona Norte de Porto Alegre teve de ser interrompido.

Mais de 200 mil clientes estão sem energia elétrica no Estado

, que aponta que o serviço foi suspenso nos bairros Cristo Redentor, Passo D'Areia, Boa Vista, Vila Ipiranga, Jardim São Pedro, Vila Floresta, Jardim Lindóia, São Sebastião, Jardim Itu Sabará, Rubem Berta, Protásio Alves, Jardim Leopoldina, Mario Quintana e Parque Santa Fé. O Dmae afirma quee do retorno do serviço, mas as equipes já estão no local.