Em boletim divulgado na noite desta sexta-feira (24), o governo do Rio Grande do Sul atualizou informações a respeito dos danos causados pelas chuvas e enchentes a serviços de infraestrutura no Estado. Houve um aumento no número de pontos sem energia elétrica, num total de 203.542 (106.342 atendidos pela CEEE Equatorial e outros 97.200 pela RGE Sul).