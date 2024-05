Ferragem desaba no bairro Cavalhada devido às chuvas

Os moradores da Zona Sul de Porto Alegre vivenciaram duas realidades na tarde desta sexta-feira (24). Enquanto alguns atuavam na limpeza, outros ainda estavam com suas residências alagadas. Com o impacto da chuva, uma ferragem, no bairro Cavalhada, desabou. Na Estação Pluviométrica Belém Novo, que mede o volume de chuva na região, foram registrados mais de 120 mm nesta quinta-feira (23). Até o momento, a água ainda saí pelos bueiros impedindo a travessia de carros baixos.



A causa da inundação, segundo a prefeitura e o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), não é apenas uma e o sistema de drenagem precisa ser revisto como um todo. A rede já estava sobrecarregada devido à enchente anterior, com o acúmulo de água e de lodo. O nível do Guaíba - atualmente em 4,11 metros -, o represamento de outros rios que desaguam no lago e o solo encharcado influenciam para inundações em pontos novos, conforme a explicação do diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Na esquina da avenida Otto Niemeyer e a rua Arroio Grande, a ferragem Santo Antônio, que estava há 40 anos no mesmo local, desabou. “Os donos estão bem abalados. Eles foram procurados para entrevistas, mas não estão bem, o que é compreensível já que era o ganha-pão deles”, lamentou Mailon Alessio, funcionário da pet shop localizada ao lado.



