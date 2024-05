EPTC bloqueia duas vias da avenida Ipiranga devido ao risco de afundamento

próximo ao museu da PUC, no sentido Centro/bairro. Um buraco se abriu na pista, e há risco de afundamento no trecho. Na quinta-feira (23), Porto Alegre registrou um grande volume de chuva, com O nível do Arroio Dilúvio subiu e a água se aproximou da altura dos taludes. Os agentes da EPTC bloquearam na manhã desta sexta-feira (24) as duas vias da avenida Ipiranga,, no sentido Centro/bairro. Um buraco se abriu na pista, e háno trecho. Na quinta-feira (23),, com vários pontos de alagamento

Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está no trecho bloqueado sondando uma galeria pluvial no local. A Avenida Ipiranga já apresenta congestionamentos e lentidão do trânsito.

Pista foi interditada para evitar acidentes. Foto: Evandro Oliveira/JC

A EPTC orienta os motoristas a evitarem o trecho. Os condutores que desejam acessar o munícipio de Viamão devem evitar o caminho pela avenida Ipiranga. A Avenida Bento Gonçalves, no sentido centro/bairro é alternativa.