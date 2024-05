Alagamento deixa um rastro de sujeira e lama nas ruas de Porto Alegre

As ruas do Centro Histórico de Porto Alegre e dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa que estavam livres da água e limpas voltaram a alagar com a chuva forte que atingiu a cidade na quinta-feira. Nesta sexta-feira (24), foi possível foi verificar o rastro de sujeira e lama deixados pela instabilidade que atingiu a Capital. Nas ruas José de Alencar, no trecho a partir do Hospital Mãe de Deus, e parte das avenidas Padre Cacique e Praia de Belas, estavam tomadas de lama.

Funcionários de prédios onde funcionam clínicas e laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências realizavam a limpeza das calçadas com lava jatos. Em alguns trechos de vias como as ruas Múcio Teixeira, André Belo e Marcílio Dias, os móveis dos prédios (mesas, cadeiras, armários e estantes) foram colocados nas calçadas. Ao circular pelo bairro Menino Deus e pelo Centro Histórico foi possível verificar um grande descarte de móveis pelos moradores.

Na rua Washington Luiz, a partir da Usina do Gasômetro até a avenida Augusto de Carvalho, é impressionante a grande quantidade de móveis. Na Cidade Baixa, o dia também foi de limpeza em ruas como a República e José do Patrocínio. Nestes locais, havia muitos móveis, pedaços de madeira, embalagens de comida e sacos de lixo espalhados pelas vias. Os bairros Menino Deus, Cidade Baixa, Praia de Belas e Centro Histórico em alguns pontos parecia um verdadeiro "lixão a céu aberto" devido a grande quantidade de utensílios domésticos descartados pela população.

Na manhã desta sexta-feira, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estava com uma força tarefa para limpar a cidade após a enchente que atingiu Porto Alegre. As equipes atuam em locais em a água baixou. Pelo menos 800 garis das seções Centro, Extremo-Sul, Norte, Sul e Leste estão atuando nos serviços de limpeza dos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba, conforme as águas vão baixando em cada local. Os trabalhadores são auxiliados por 200 equipamentos entre caminhões e retroescavadeiras. Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb). Em áreas inundadas, o DMLU precisa aguardar que a água recue para dar início ao serviço.

O departamento informa os bota-espera estão localizados nos seguintes endereços: Terreno ao lado da Receita Federal, na avenida Loureiro da Silva, 678 - Centro Histórico; terreno ao lado do Dmae, na avenida Loureiro da Silva, 104, no Centro Histórico; e o terreno na Serraria, na avenida da Serraria, 2517. Os bota-esperas são locais próximos das regiões que foram inundadas, onde o DMLU está descarregando os materiais recolhidos. Depois, os resíduos serão direcionados para o aterro de inertes em Gravataí.



Locais que receberão operação de limpeza na Capital



- Menino Deus

- Cidade Baixa

- Centro Histórico

- rua Voluntários da Pátria

- Avenida Padre Cacique

- Avenida Assis Brasil

- Avenida Bernardino Silveira Amorim/Rubem Berta

- São Geraldo (parte)

- Navegantes (parte)

- Vila Elizabeth/Sarandi

- Vila Minuano/Sarandi

- Avenida Tramandaí/Ipanema

- Avenida Oscar Pereira/Cascata

- Belém Novo

- Lami