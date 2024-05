Prefeitura retoma suspensão de aulas e fechamento das comportas

suspendeu as aulas da rede municipal e no setor privado Zona Sul e o Centro da cidade foram afetados diretamente. Na tarde desta quinta-feira (23) foram registrados 100 milímetros em alguns pontos dessas regiões. Devido ao impacto da chuva anterior, o novo alagamento ocorreu de forma mais rápida. Com a retomada das chuvas e uma nova onda de inundação em Porto Alegre, a prefeituranesta sexta-feira (24). A. Na tarde desta quinta-feira (23) foram registradosem alguns pontos dessas regiões. Devido ao impacto da chuva anterior, o novo alagamento ocorreu de forma mais rápida.

O sistema de drenagem, no entanto, precisa ser revisado na totalidade. “Sabíamos dessa previsão de chuva, o governo do Estado publicou e nós (prefeitura) também divulgamos. Não fomos pegos de surpresa, mas não esperávamos essa quantidade”, afirma Melo. O sistema de comportas, utilizado como medida contra cheias, será fechado novamente. “As comportas ainda ajudam para o escoamento das águas que escorrem pela cidade”, explica o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Das 23 casas de bombas, 19 foram inundadas. Neste momento, 10 estão em funcionamento devido às ações realizadas pelo departamento. Na mobilidade, o caminho humanitário segue em funcionamento nas duas pistas. Embora tenha afirmado a desmobilização dos abrigos, com as novas chuvas, o prefeito Sebastião Melo fez um apelo para que esses espaços continuem abertos até segunda-feira (27). “Não podemos fechar os abrigos neste momento”, complementa.



A previsão do vento Sul para os próximos dias também terá impacto no escoamento para a Lagoa dos Patos. Não há previsão para retornar a normalidade. As informações foram obtidas pela coletiva realizada nesta quinta-feira (23), no Departamento Municipal de Habitação (Demhab), localizado no bairro Santana.