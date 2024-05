Aulas de redes municipal e privada são suspensas em Porto Alegre

Devido à intensificação da calamidade em Porto Alegre, após a forte chuva que caiu de forma incessante durante toda a manhã desta quinta-feira (23), todas as aulas estão suspensas na capital gaúcha. Após a rede estadual já estar fora de atividade, as redes municipal e privada também foram paralisadas. A ação é conjunta do governo do Estado e da prefeitura - foi informada por nota do Executivo estadual e confirmada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), em coletiva. “Devido às condições meteorológicas que atingem Porto Alegre nesta quinta-feira, 23 de maio, as aulas estão suspensas nas redes pública e privada nesta sexta-feira, 24 de maio. A decisão é conjunta do Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre”, informa o comunicado do Palácio Piratini. As aulas, portanto, podem ser retomadas a partir da próxima segunda-feira (27), a depender da situação da cidade na data. Nesta quinta, Porto Alegre enfrenta alagamentos em diversas regiões - inclusive daquelas que não haviam sido atingidas quando o lago Guaíba atingiu o nível histórico máximo de 5,35 metros. Acompanhe a cobertura completa sobre as enchentes e inundações que ocorrem em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul no Jornal do Comércio.