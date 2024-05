Confira as linhas de ônibus com mudanças em função das enchentes

Novas chuvas intensas ocasionaram novamente enchentes na cidade de Porto Alegre nesta quinta-feira (23). Em função disso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre informou que estão havendo desvios em linhas de ônibus na cidade.

As linhas com mudança no itinerário, no momento, são T2 e T2A, T5 e T7 E 173. Segundo o órgão, desvios em cada uma das linhas afetadas também podem ser verificados no aplicativo Cittamobbi em tempo real, indicando as alterações de rota.

Confira, abaixo, em detalhes as atuais mudanças em linhas:

Linhas T2 e T2A:

Sul/Norte: Partem do cruzamento da Av. Ipiranga com Praia de Belas, em frente ao Shopping. Em seguida segue pela Av. Ipiranga, Azenha, Av. Carlos Barbosa

Norte/Sul: O desvio inicia na Assis Brasil (Utzig) seguindo pelo itinerário inverso. Segue pela Av. Carlos Barbosa, Azenha, Rua Princesa Isabel, Av. Joao Pessoa, Ipiranga esquerda até o Praia de Belas

Linha T5:

Sul/Norte - Partida da Av. Ipiranga junto à Praia de Belas, em direção Azenha (pelo corredor da esquerda, atender o Paradão do palacio da policia) até a Garibaldi, acessando a Av. Independência, Rua Ramiro Barcelos, e Av. Cristovão Colombo até proximidade do viaduto Utzig.

Norte/Sul: Inicia na Av. Dom Pedro II (Próximo ao n° 285), acessa Av. Cristóvão Colombo. Até a Av. Benjamim Constant segue o itinerário normal. Rua Santana e Ipiranga até o Praia de Belas.

Linha T7:

Sul/Norte: Parte da Av. Ipiranga, em frente ao Praia de Belas, seguindo até a Av. João Pessoa, virando à esquerda em direção ao centro, contornando a UFRGS pela entrando na Av. Paulo Gama e Av. Osvaldo Aranha, prosseguindo pelo itinerário normal.

Norte/Sul: Segue pela Av. Osvaldo Aranha, Sarmento Leite, alça do Viaduto Dona Leopoldina, Av. João Pessoa, até a Av. Ipiranga, próximo ao Shopping.

Linha 173: